Google, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapacak... ‘Çifte standart uygulamama’ çağrısı!

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Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, bugün dijital telif yasası gündemiyle toplanacak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapacak.

Milliyet'ten Coşkun Ergül'ün haberine göre, toplantıda yaklaşık 72 milyon internet kullanıcısı, 62 milyon sosyal medya kullanıcı ve yaklaşık 30 milyon da TikTok kullanıcısı bulunan Türkiye’nin, dijital telif ve bu kapsamda habere de telif ödenmesi yönündeki çalışmaları çerçevesinde Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi temsilcilerine “Bu konuda Türkiye’ye çifte standart uygulanmaması” çağrısı yapılacak.

Komisyon, bugün saat 11.00’de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanacak. Daha önce, kamuoyunda sık sık tartışma konusu olan sosyal medya platformu TikTok’un Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Temsilcisi Emir Gelen, komisyona gelerek sunum yapmış, ancak komisyon üyesi milletvekillerinin bir çok sorusuna yanıt verememişti. Google yetkililerine de sunum sırasında vekiller soru yöneltebilecek.

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Komisyon Başkanı Yayman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa’da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye’de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz” demiş; haberin telif konusu haline gelmesi ve dijitalleşme nedeniyle reklam, ilan gelirlerinin düşmesine bağlı olarak gerçek anlamda haberciliğin ölüme terk edilmemesi gerektiğinin altını çizmişti.

Yayman, “Önce Komisyonda bu konuyu olgunlaştıracağız, tüm tarafları bir araya getireceğiz ve herkesi dinleyeceğiz. Teklifi ortak akılla hazırlayacağız. Yaz döneminde bu çalışmaları olgunlaştırır, bir çerçeve içerisine alırsak en azından Meclis açıldığı zaman bile Genel Kurul’a gelmesi çok çok önemli olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Yayman, “Bu konunun birkaç ayağı var. Birincisi haberin dijital telif konusuna girecek olması; ikincisi Google yetkililerinin Türkiye’de telif konusunda masaya oturmaları; üçüncüsü ise bu konuyla ilgili yasal çerçevenin hazırlanması” vurgulamasını yapmıştı.