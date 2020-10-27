Google Play Müzik neden çalışmıyor? Google'dan radikal karar!

Google Play Müzik, yeni dönemde yerini Youtube Müzik uygulamasına bırakması nedeniyle erişimi sonlanan uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulamayı açan kullanıcılar, "Google Play Müzik Artık Kullanılmıyor" uyarısı ile karşı karşıya kaldı. Uyarının detaylarında ise "Sınırlı bir süre için şarkı listeleri ve yüklemeler de dahil olmak üzere kitaplığınızı Youtube Muzik'e aktarabilirsiniz" bilgileri yer aldı.

YOUTUBE MUZİK NEDİR?

Youtube Müzik, Google Play Store'da şu şekilde tanımlanıyor;

YouTube Music, aradığınız içerikleri kolayca bulmanıza ve yeni müzikler keşfetmenize olanak tanıyan yeni bir müzik uygulamasıdır. Ruh halinize, zevklerinize ve çevrenizdeki popüler içeriklere bağlı olarak sunulan oynatma listelerini keşfedin.



YouTube'dan yeni bir müzik hizmeti

● En sevdiğiniz sanatçıların orijinal parçalarının bulunduğu, tamamen baştan tasarlanan müzik hizmetini keşfedin.



İstediğiniz müziği bulun

● Aradığınız albümleri, single'ları, canlı performansları, cover'ları ve remiksleri kolayca bulun.

● Adını çıkaramadığınız bir şarkı mı var? Sözlerini yazmanız veya şarkıyı tarif etmeniz yeterli.



Yeni müzikler keşfedin

● Zevkinize, bulunduğunuz konuma ve günün saatine bağlı olarak müzik önerileri alın.

● Popüler içerikleri takip etmek için "Hotlist" özelliğini kullanın.



YouTube Music Premium'a geçerek şu avantajlardan yararlanın:

● Tamamen reklamsız olarak sınırsız müzik dinleyin.

● Ekranınız kilitliyken veya diğer uygulamaları kullanırken müziğinizi dinlemeye devam edin.

● En sevdiğiniz şarkıları indirin. Dilerseniz Çevrimdışı Karışık Liste'yi etkinleştirerek bu işi bize bırakabilirsiniz.