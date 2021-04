Google Metropolitan Müzesi'nin 151. Yılını Kutladı - Metropolitan Museum of Art nerede ve hangi ülkede?

Metropolitan Museum of Art müzesi Google'ın olurturduğu doodle tasarımı ile gündeme geldi. Ana sayfası için New York kurumunun geniş koleksiyonundan sanat eserlerini vurgulayan özel bir " Doodle " oluşturan google müze ile ilgili bilgilere ve haberlere de erişim imkanı sundu. Müze geçen yıl 150. yılını kutlamak için 1870–2020 arası Making The Met sergisini açmıştı. 13 Nisan 1870'de açılan Metropolitan Sanat Müzesi, batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar yer alıyor.

Metropolitan Museum of Art nerede?

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır.

Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.

New York'un Tüm Vermeerleri filminde ana mekanlardandı.

TARİHİ

New York Eyalet Yasama Meclisi, sanat ve sanat eğitimini Amerikan halkına ulaştırmak isteyen işadamları, düşünürler ve sanatçılardan oluşan bir kolektif tarafından oluşturulan Metropolitan Sanat Müzesi'nin kurulmasını onayladı.

Kısa bir süre sonra müze ilk parçası olan bir Roma lahitini aldı, ancak iki yıl sonra - 20 Şubat 1872 - Metropolitan Sanat Müzesi ilk Beşinci Cadde mekanının kapılarını açtı. Ertesi yıl, müze bu konumu aştı ve şehrin başka bir yerindeki bir konağa taşındı. Nihayetinde, 1880'de Metropolitan Museum of Art, Fifth Avenue'deki "Museum Mile" ın bir parçası olan şu anki konumuna taşındı.

Toplam 702.516 kişinin ziyaret ettiği sergi, müze tarihinin en çok ziyaret edilen 10 sergisi arasına girdi.

1870 yılında kurulan ve ABD'nin en büyük müzesi olan MET, New York'un en çok ziyaret edilen turistik merkezi olarak gösteriliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara