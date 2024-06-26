Google: Masaya oturmaya hazırız

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Komisyon, dün Google Türkiye’nin temsilcilerini dinledi. Google yöneticilerinin sunumdan önce söz alan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Dijital telif” konusunda Türkiye’de ilk defa Google ile TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun bir araya geldiğini vurguladı. Yücesoy, yaptığı sunumda ve milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtta özetle şunları aktardı:

“Biz buradaki habercilik ekosisteminin ihtiyaçlarını, beklentileri anlamak için herkesle, tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız. Öncelikle bu mesajı vermiş olayım. Telif hakkı ihlali olduğuna kanaat getirilmesi hâlinde de bu içeriklerin kaldırılmasına yönelik bir mekanizmamız var. Türkiye’de 400 binden fazla içerik ihlal edici bulunan telif hakları açısından zaten listelerden indirildi. Türkiye’de haber ‘web’ sayfalarına yılda 10 milyar tıklama sağlanıyor, bu 2023 rakamı. Habercilerimiz için bunun yarattığı da bir ekonomik değer var, bu değer de 2 milyon dolardan fazla. Eğer istişare ve iletişim anlamında da kimlerle masaya oturacağınızı soruyorsanız; eğer bir düzenleme gelecekse bunu tartışma, iki taraf için de en menfaatli olacak şekilde bunları ele alma konusunda kamu ilişkileri ekibi olarak o masada biz olacağız.”

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EN ÇOK ARANANLAR

- Yücesoy, sunumunda Google’da en çok yapılan aramalara da değinerek şunları aktardı:

- “2023 seçim döneminin olduğu bir yıldı. Bu yüzden özellikle isim olarak bakıldığında cumhurbaşkanı adaylarımızın isimlerinin en çok arandığını görüyoruz.

- Maalesef kayıplarımız çok aranmış. Hepimizin bildiği sanatçılarımızdan Özkan Uğur gibi.

- Tariflerde en çok ‘Aşure nasıl yapılır?’ tarzı bir şey var.

- ‘Nasıl?’ kategorisinde ‘Teravih namazı nasıl kılınır?’, ‘Bayram namazı nasıl kılınır veya ne zaman kılınır?’ gibi konu başlıkları ön planda.

- Onun haricinde ‘Ne giyilir?’ kategorisi çok fazla var. ‘Umreye gideceğim, nasıl giyinmem gerekiyor?’ ya da ‘Bahar geldi, nasıl giyinilmesi lazım?’ gibi.”