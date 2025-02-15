Google Maps’te Türkiye’nin ‘en’leri

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GOOGLE Maps’in 20’nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Listede; Türkiye’den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye’den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.
Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye’nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı;
1- Galata Kulesi-İstanbul
2- Anıtkabir-Ankara
3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul
4- Pamukkale-Denizli
5- Taksim Meydanı-İstanbul
6- Manavgat Şelalesi-Antalya
7- Side Antik Şehri-Antalya
8- Side Apollon Tapınağı-Antalya
9- Bursa Koza Han
10- Düden Şelalesi-Antalya
11- Pierre Loti Tepesi-İstanbul
12- Efes Antik Kenti-İzmir
13- Çanakkale Şehitler Abidesi
14- Kemeraltı Çarşısı-İzmir
15- Tarihi Asansör-İzmir
16- İnkaya Çınar Ağacı-Bursa
17- Beyazıt Meydanı-İstanbul
18- Eski Foça Sahili-İzmir
19- Damlataş Mağarası-Antalya
20- Tophane Saat Kulesi-Bursa
EN ÇOK ARANAN PARKLAR
En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul’daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor. Liste şöyle:
1- Gülhane Parkı-İstanbul
2- Emirgan Koruluğu-İstanbul
3- Güvenpark-Ankara
4- Saklıkent-Antalya
5- Yıldız Parkı-İstanbul
6- Meydan Parkı-Trabzon
7- Aşağı Düden Şelalesi-Antalya
8- Gençlik Parkı-Ankara
9- Kordon-İzmir
10- Kelebek Parkı-Konya
11- Uludağ Milli Parkı-Bursa
12- Kuğulu Park-Ankara
13- Bahçeşehir Gölü-İstanbul
14- Caddebostan Sahili-İstanbul
15- Kültürpark-Fuar-İzmir
16- Karaalioğlu Parkı- Antalya
17- Kültür Parkı-Bursa
18- Sahil Parkları Maltepe-İstanbul
19- Kyoto-Japon Parkı-Konya
20- Beylikdüzü Vadisi-İstanbul
TOPKAPI SARAYI İLK SIRADA
En çok aranan müze ve ören yerlerinde Topkapı Sarayı’nın ilk sırada olduğu liste şöyle:
1- Topkapı Sarayı-İstanbul
2- Mevlana Müzesi-Konya
3- Miniatürk-İstanbul
4- Rahmi Koç Müzesi-İstanbul
5- Göbeklitepe-Şanlıurfa
6- Zeugma Mozaik Müzesi-Gaziantep
7- Göreme Açık Hava Müzesi-Nevşehir
8- İstanbul Arkeoloji Müzesi-İstanbul
9- Efes Arkeoloji Müzesi-İzmir
10- Beylerbeyi Sarayı-İstanbul
11- Harbiye Şelalesi-Hatay
12- Kaymaklı Yeraltı Şehri-Nevşehir
13- Ulucanlar Cezaevi-Ankara
14- Atatürk Evi-Trabzon
15- 1453 Tarih Müzesi-İstanbul
16- Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Ankara
17- Antalya Arkeoloji Müzesi-Antalya
18- Altınköy Açık Hava Müzesi-Ankara
19- Hierapolis Antik Şehri-Pamukkale-Denizli
20- Bandırma Vapuru-Samsun
‘POPÜLERLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR VERİ’
LİSTEYE ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, araştırmacıların çoğu kez ya aradığı yeri ziyaret edebilmek ya bilgi toplamak ya da sanal bir ziyaret için uygulamayı incelediklerini söyledi. Yavuz, ayda 2 milyar kişinin kullandığı Google Maps’te oluşan verilerin, ülkelerin dünya genelindeki popülaritesini göstermesi açısından önemli bir veri olduğunu belirtti.