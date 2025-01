Google Haritalar’a olmayan bir yeri ekledi kaosa neden oldu! Farkında olmadan dolandırılabilirsiniz | ‘Çok daha ağır sonuçlarla karşılaşabiliriz’

Haberin Devamı

Dünyanın en popüler navigasyon uygulamalarından biri olan Google Haritalar, Galler kırsalında şakacıların kurduğu ‘hayalet’ bir mağaza nedeniyle kaosa neden oldu. Ülkedeki popüler bir markaya ait olan mağazanın Google talimatlarını izleyenler, onlarca kilometre uzaklıktaki boş bir alana yönlendirildi. Hatta var olmayan markete yapılan teslimatlarda da sorunlar yaşandı.



Bölgedeki bir çiftçi, Facebook’ta yaptığı paylaşımında “Buraya kadar gelip şaşkın gözlerle bakan bir sürü insan var. Konumun kim tarafından eklendiği bilinmiyor, ancak bu çok büyük bir sorun” ifadelerini kullandı.

Bir bölge sakini ise yerel basına yaptığı açıklamada “Kapılarımızı çalıp marketin nerede olduğunu soran insanlar var. Bazı büyük araçlar ise virajlı yollar nedeniyle sıkıştı. En dikkat çekici olay ise sahte markete ürün götüren bir süt tankerinin mahsur kalmasıydı. Bu durum saatlerce gecikmelere yol açtı” dedi.



Daha sonra Google Haritalar’daki konum bilgisi kaldırıldı. Bir Google sözcüsü ise “Listeleme güncellendi ve Google Haritalar’da yayında” açıklamasında bulundu.

Fakat bu durum, Google Haritalar’ın kullanıcılarına yanıltıcı bilgi sağlamasıyla ilgili ilk olay değil. Daha önce Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa Anıt Merkezi mezarlığına sahte bir konum eklenmişti. 2017 yılında yapılan bir araştırma da Google Haritalar’a her ay on binlerce sahte listelemenin eklendiğini ortaya koymuştu. Tüm bu yaşananlar basit bir olay gibi gözükse de daha büyük sorunlar yaşanabilir.



Google Haritalar’a bir yer eklemek ise oldukça kolay. Öncelikle, Google Haritalar uygulamasını açıp, eklemek istediğiniz yerin adı ya da adresi üzerinden arama yapıyorsunuz. Eğer yer haritada mevcut değilse, sağ altta bulunan ‘artı’ simgesine tıklayarak ‘yer ekle’ seçeneğini seçiyorsunuz. Burada, yerin adını, adresini, kategori bilgilerini ve diğer detayları giriyorsunuz. Ayrıca, bu yerin işletme olup olmadığını belirleyerek, fotoğraflar da eklenebiliyor. Bu özellik, küçük işletmeler için faydalı olsa da yanlış kullanıldığında kaos yaratabiliyor.

‘ÇOK DAHA AĞIR SONUÇLARLA KARŞILAŞABİLİRİZ’

Galler’in Cyffylliog köyünde yaşanan olay, başlangıçta küçük bir şaka gibi görünebilir, ancak bu tür hataların büyük problemlere yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Bu tür yanlış bilgiler, harita uygulamalarına güvenen insanları büyük bir karmaşaya sürükleyebilir. İnsanlar, harita ve navigasyon gibi teknolojilere güvenerek günlük işlerini ve seyahatlerini planlıyor. Birkaç adımda yapılacak basit bir hata, ciddi kayıplara, zaman ve maddi zararlara yol açabilir” dedi. Kırık, şöyle devam etti:

“Eğer bu tür hatalar daha da büyürse, çok daha ağır sonuçlarla karşılaşabiliriz. Örneğin, acil durumlarda yanlış yönlendirmeler, insanların tehlikeli bölgelere girmesine, kaybolmalarına veya geç kalmalarına neden olabilir. Ayrıca, acil servislerin, ambulansların ve itfaiyenin yönlendirilmesinde yaşanacak benzer hatalar, ciddi can kayıplarına yol açabilir. Kişisel güvenlik ve acil yardım hizmetlerinin etkinliği, doğru ve güvenilir harita verilerine dayalıdır. Bu tür basit gibi görünen hataların ciddi sonuçlar doğurabileceğini unutmamak gerekir.”







‘BU DURUM FARKINDA OLMADAN DOLANDIRICILIK PROBLEMLERİNE DÖNÜŞEBİLİR’



Bu tür yanlış yönlendirmelerin dolandırıcılık için ciddi bir fırsat oluşturabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Sahte konumlar eklemek, özellikle mağaza ya da hizmet sektörü gibi alanlarda, dolandırıcıların kurbanlarını tuzağa düşürmesi için kullanılabilir. Örneğin, yanlış bir konumda sahte bir iş yeri ya da internet sitesine yönlendirme yapıldığında, insanlar bu sahte yerlerde para ödeyebilir ya da kişisel bilgilerini girmeye zorlanabilir. Bu durumda, harita verilerine güvenerek bir işlem yapan kişi, gerçekte var olmayan bir işletmeye ulaşır ve dolandırıcılar, bunun üzerinden maddi kazanç elde edebilir” dedi.



“Bunun dışında, dolandırıcılar yanlış konumlar üzerinden kötü amaçlı yazılım indirmeye teşvik edebilir ya da sahte indirimler sunarak kullanıcıları yanıltabilirler” diyen Kırık, “Ayrıca, haritalarda gösterilen yanlış adresler, mağdurları dolandırıcıların kontrol ettiği sanal alanlara veya gerçek dünyadaki tehlikeli yerlere yönlendirebilir” ifadelerini kullandı.





‘OTOMATİK ALGORİTMALAR VE SİSTEMLER YETERSİZ KALABİLİYOR’

Tüm bu yaşananlar gösteriyor ki ciddi bir denetim açığı var. Google gibi köklü bir kuruluş nasıl oluyor da sıkı bir denetim kullanmıyor?



“Google Haritalar, kullanıcıların katkılarıyla sürekli güncellenen bir platform olduğundan, bu verilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamak, şirketin sorumluluğunda. Ancak, hızla yayılan bilgilerin doğruluğunu denetlemek için otomatik algoritmalar ve sistemler yetersiz kalabiliyor” diyen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, şu bilgilerin altını çizdi:

-- Bu da kötü niyetli kişilerin yanlış yer bilgilerini eklemesine olanak tanıyor. Google’ın daha sıkı bir denetim süreci oluşturması, sahte bilgilerin yayılmasının önüne geçebilir. Bu tür sorunlarla başa çıkmak için Google, kullanıcı doğrulama süreçlerini güçlendirebilir ve katkıda bulunan kişileri kimlik doğrulama gibi daha güvenli yöntemlerle izleyebilir.

-- Ek olarak, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak, yanlış bilgilerle ilgili daha kapsamlı analizler yapılabilir ve sahte konumlar anında tespit edilebilir. Kullanıcı geri bildirimlerinin daha hızlı işlenmesi ve yanlış bilgiler bildirildiğinde hızlı bir müdahale süreci oluşturulması da önemli bir adım olacaktır. Bu şekilde, harita üzerinde doğru ve güvenilir verilerin sağlanması sağlanabilir.





GOOGLE HARİTALAR BENZERİ UYGULAMALARDA DA DURUM AYNI

Google’a alternatif olarak bu tarz kolaylık sunan uygulamalar var. Risk onlarda da geçerli mi?

Bu soruma Prof. Dr. Ali Murat Kırık “Google’a alternatif olarak akla ilk gelen Yandex. Ancak, tıpkı Google Haritalar gibi, Yandex’te de kullanıcı katkılarıyla yapılan eklemeler ve değişiklikler zaman zaman denetim eksikliği nedeniyle yanlış bilgilere neden olabiliyor” cevabını verdi.

“Diğer yandan, Yandex dışında birçok harita uygulaması da bu tür hizmetler sunuyor” diyen Prof. Dr. Kırık, “Örneğin, Apple Haritalar, MapQuest ve Here Maps gibi alternatifler, harita verilerini sağlamak ve kullanıcıların doğru bir şekilde yönlendirilmesi için benzer altyapılar kullanıyor. Ancak, her bir platformun denetim süreçleri farklı olduğu için bu sorunlar her hizmette farklı seviyelerde yaşanabiliyor. Yine de bu platformların tümü, kullanıcı güvenliğini ve doğruluğu artırmak için sürekli olarak sistemlerini iyileştirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: iStock