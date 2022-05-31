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Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak... 'Avrupa'da hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz'

#Google Telif Hakkı#Google Telif Yasası#Hüseyin Yayman
Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak... Avrupada hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz

Türkiye, Google ile dijital telif anlaşması için masaya oturmaya hazırlanıyor. Google'ın Türkiye temsilcileri ile TBMM'de masaya oturulacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Google, telif ile ilgili ödemeler konusunda Avrupa’da birçok yayıncı ile içerikler için telif konusunda anlaşmaya vardı. Türkiye’de de, AB’dekine benzer bir telif düzenlemesi için harekete geçti.  Dijital yayıncıların ürettikleri içeriklerden telif hakkı alabilmesi için Fikri Sanat Eserleri Kanunu'na dijital telif düzenlemesi ile ilgili bir madde eklenmesi ya da bu konuda ayrı bir yasa çıkarılması gerekiyor.  TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada Google temsilcileri ile masaya oturulacağını söyledi.

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"BERLİN'DE, PARİS'TE, LONDRA'DA HANGİ DÜZENLEME VARSA AYNISINI İSTİYORUZ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'e yaptığı açıklamada dijital yayıncıların telif taleplerini anladıklarını ve hakların verilmesinden yana olduklarını belirtti.

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Yayman, "Almanya'da çok ciddi düzenlemeler oldu. Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz. Google'ın hazırladığı bir rapor var elimde. Türkiye'nin dijital yolculuğunda Türkiye ile beraberiz, her türlü işbirliğini arzu ediyoruz diyor." ifadelerini kullandı.

Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak... Avrupada hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz

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İçeriklerin kopyalanarak kaynaksız şekilde servi edilmesi, bu şekilde içerik üreticisinin zarara uğratılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Yayman, "Siz A Haber olarak bir mülteci dosyası hazırlıyorsunuz, uzmanlara soruyorsunuz, istatistikleri ortaya koyuyorsunuz ama sizin haberinizi biri alıyor, ucundan, ortasından keserek copy paste yapmak sureti ile sizin adınızı kullanmıyor, referans vermiyor. Bu olmaz. " dedi.

"EMEĞİN KARŞILIĞI VERİLMELİ"

"Müzik yayınlarında bu var." diyerek haber içerikleri için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, "Siz şimdi bir ücret ödüyorsunuz. Büyük olur, küçük olur ama emeğin karşılığı veriliyor. Biz emeğin hakkını almasından yanayız. Avrupa'daki uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi istenecek." diye konuştu.

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#Google Telif Hakkı#Google Telif Yasası#Hüseyin Yayman

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