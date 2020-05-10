Google Anneler Günü'nü unutmadı - Anneler Günü nasıl ortaya çıktı, önemi nedir?

Özel günlerde hazırladığı doodle'lara yenisini ekleyen Google bu defa farklı bir konseptle Anneler Günü'nü kutladı. Video tasarım ile ana sayfasını değiştiren arama motoru devi, kişilerin özel olarak hazırladıkları görselleri paylaşma imkanı da sundu. Anneler Günü değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu özel gün en yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. İşte, Anneler Günü tarihi ve Anneler Günü ile ilgili detaylar.

GOOGLE'DAN ANNELER GÜNÜ İÇİN DOODLE

Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtmaya devam eden Google Anneler Günü nedeniyle özel logo hazırladı. Google ana sayfasında yer alan "doodle"da, video tasarım ile kullanıcıların sevgilerini sunabileceği sayfa hazırlandı. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, hazırladıkları tasarımları sosyal medya hesaplarından gönderebiliyor. İşte, Anneler Günü doodle tasarımı ve görseli.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.