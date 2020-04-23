Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel doodle - İşte 23 Nisan'ın tarihi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlamına özel Google doodle tasarımı hazırladı. Türk Bayrağı'nı elinde neşeli oyuncaklar doodle görselinde ön plana çıktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu bayram her yıl 23 Nisan’da tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamı ve tarihi hakkında merak edilen bilgiler...

GOOGLE'DAN 23 NİSAN'A ÖZEL TASARIM

Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtmaya devam eden Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel logo hazırladı. Google ana sayfasında yer alan "doodle"da, biri elinde Türk bayrağı olan neşeli oyuncaklar uçak, gemi, uçurma gibi sembollerle kutlama yapıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o günle ilgili bilgi alabiliyor. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte, ayrıntılar.

23 NİSAN'IN TARİHİ VE ÖNEMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

BAYRAM OLMASI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır. Çocuk Bayramı tamamen ayrı bir kavram olarak gelişirken, Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Bayramları baştan ayrı bayramlarken, birleşmişler; en son da onlara Çocuk Bayramı katılmıştır.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.