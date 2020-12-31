Google 2021 yılbaşı arifesini unutmadı! '202 yılbaşı' Doodle'ı sosyal medyada gündem oldu

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, bu sene ana sayfasında ağaç ev ve saat görseli ile Google yazısına yer verdi. Yeni yıl öncesi kullanıcılarına sürpriz yapan Google'ın Doodle tasarımının üzerine tıklandığında bilgi kısmında 202 yılbaşı yer alması kafaları karıştırdı. Google'ın tasarımında bir yanlışlık olduğu Twitter kullanıcılarının paylaşımlarında yer aldı.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

Pek çok kültürde yılbaşı gecesi, hazırlanmış yiyecekler ve içeceklerle, çeşitli eğlenceler düzenlenerek geçirilir.

DÜNYADA YILBAŞI

1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.

Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.