ANKARA
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Gonzales için başsağlığı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.
Erdoğan, mesajında “Koronavirüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez’in vefatından büyük üzüntü duydum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati’ne başsağlığı diliyorum” dedi.
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