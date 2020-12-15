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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:27 | Son Güncelleme:

'Gönye' tepki verdi, 750 paket kaçak sigara ele geçti

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'Gönye' tepki verdi, 750 paket kaçak sigara ele geçti
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MARDİN'de yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan takside, arama köpeği 'Gönye’ ile yapılan aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü ve müşterisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil-Midyat karayolu üzerinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan takside, eğitimli köpek 'Gönye' ile arama yapıldı. Aramada çuval ve çanta içine gizlenmiş 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü H.A. ile müşterisi B.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. 

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