GÃ¶nÃ¼llÃ¼lere veda

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GÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n sel olduÄŸu tÃ¶rene ÅŸehitlerin yakÄ±nlarÄ±,TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Alparslan Bayraktar, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kemal MemiÅŸoÄŸlu, Ticaret BakanÄ± Ã–mer Bolat, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral Ali Ã‡ardakcÄ±, AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Efkan Ã‚lÃ¢, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu, Ankara Valisi Vasip Åžahin, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut DemirtaÅŸ, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã§ok sayÄ±da AKUT gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Â Â Â Â Â Â

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CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, cenaze tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda Tolunay Kocamanâ€™Ä±n babasÄ± HÃ¼seyin Kocamanâ€™la telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ErdoÄŸan ÅŸehidin babasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r diledi.