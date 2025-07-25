×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Gönüllülere veda

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#AKUT#Ankara#Åžehit
GÃ¶nÃ¼llÃ¼lere veda
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

Åžehit 5 AKUT gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼, Ankaraâ€™da son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±. Alperen Ã–zcan, Bayram Eren Arslan, Ä°lker OnarÄ±cÄ±, Tekin Enes SarÄ±yÄ±ldÄ±z ve Muharrem Can iÃ§in Ã‡ankayaâ€™da bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camisiâ€™nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

Haberin DevamÄ±

GÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n sel olduÄŸu tÃ¶rene ÅŸehitlerin yakÄ±nlarÄ±,TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Alparslan Bayraktar, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kemal MemiÅŸoÄŸlu, Ticaret BakanÄ± Ã–mer Bolat, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral Ali Ã‡ardakcÄ±, AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Efkan Ã‚lÃ¢, HÃœDA PAR Genel BaÅŸkanÄ± Zekeriya YapÄ±cÄ±oÄŸlu, Ankara Valisi Vasip Åžahin, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mahmut DemirtaÅŸ, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã§ok sayÄ±da AKUT gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Â Â Â Â Â Â

Â

GÃ¶nÃ¼llÃ¼lere veda

Haberin DevamÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, cenaze tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda Tolunay Kocamanâ€™Ä±n babasÄ± HÃ¼seyin Kocamanâ€™la telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ErdoÄŸan ÅŸehidin babasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r diledi.

GÃ¶nÃ¼llÃ¼lere veda

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#AKUT#Ankara#Åžehit

BAKMADAN GEÇME!