Gönüllü şefler depremzedeler için mutfağa girdi

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Danilo Zanna, Ömür Akkor, Mert Saraç ve Rafet İnce’nin de yer aldığı gönüllülük hareketinde şefler afetzedelere yemek yapmak için kolları sıvadı. Kızılay’ın koordine ettiği beslenme grubu, afetin başından bugüne kadar 30 milyon kaptan fazla yemek üreterek afetzedelere ulaştırdı.

100’E YAKIN ŞEF KATILDI

Üniversitelerin Gastronomi bölümü öğrencileri, Turizm Akademisyenleri Derneği ve Aşçılar Federasyonu ile birlikte afet bölgelerinde yer alan Kızılay aşevlerine gelen 100’e yakın şef afet bölgesinde yer alan Kızılay aşevlerinde afetzedeler için yemek pişiriyor.

Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personellerine destek sağlayan Kızılay’a ünlü şefler de güç kattı.

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Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede; 5 aşevi, 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile çalışmalar gerçekleştiriliyor.

31.2 MİLYON KİŞİLİK SICAK YEMEK

Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu şimdiye kadar yaklaşık 7.500.000 kişilik çorba, 31.256.000 kişilik sıcak yemek, 36.092.000 ekmek dağıttı. Kızılay 14.477.000’den fazla ikramlık malzeme ve 17.173.000 adet su ve 2.085.000’den fazla içecek dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay Beslenme Noktaları, Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden takip edilebiliyor.