Hürriyet İzmir Temsilcisi Deniz Sipahi anlattı: Gönüllü olup aşımı yaptırdım

İlginç ve zor bir yıl oldu. Bu yılın başında hiçbirimiz bir virüsle dünyanın kapanacağını, evlere zorunlu gireceğimizi, iş yapma alışkanlıklarımızın değişeceğini düşünememiştik.

Herkes 2020’yi kayıp bir yıl olarak görüyor, 2021’in de böyle olmasına tahammül edemeyiz. Bunu tersine çevirecek tek şey aşılar gibi görünüyor. Dünya nüfusunun yüzde 70’i bağışıklık kazanmadan bu virüsten kurtulamayacağız.

BU SÜREÇTE HER GÜN GAZETEYE GİTTİM

Ben gazeteci olarak her gün gazeteye gittim. Haber virüs dinlemiyor. Ama çok da mutlu değilim. Odama kapanarak da gazetecilik olmuyor, tadı çıkmıyor. Dışarıda olmalıyız, yeniden o hareketli sosyal hayata dönmeliyiz. Ve dedim ki... Gönüllü olayım ve aşı çalışmalarına katılayım. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse aradı. “Topluma örnek ol. Bu çalışmaya katılınca kendini daha iyi hissedeceksin” dedi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Ve gerekli imzaları attım.

HANGİ AŞAMALARDAN GEÇTİM

Prof. Dr. Şükran Köse’yi uzun yıllardır tanıyorum. Sağlık ordumuzun isimsiz kahramanlarından biridir. Ekibi de öyle. Bana süreci anlattılar. “Dışlama Kriterleri” adı verilen iki sayfalık formdaki soruları yöneltip çalışma için uygun olup olmadığımı öğrendiler. Aşı için geçmişte COVID-19’a yakalanmamış olmak gerekiyordu. Önce PCR testi yapıldı. COVID-19 geçirip geçirmediğimi belirlemek üzere antikor testi için kan alındı. Ve iki gün sonra Şükran Köse hoca aradı, “Bekliyorum” dedi. Sonuçlar negatifti. Hastaneye gittim. Önce ateşim ve tansiyonum ölçüldü.

AŞI MI PLASEBO MU

Aşı grubunda mı, yoksa plasebo (aşı görünümü verilmiş sıvı) grubunda mı olduğumun 10 gün sonra belli olacağı söylendi. O an cep telefonuma aşı çalışmasıyla ilgili bana verilen onay kodu düştü. Numarayı söyledim. Aşım kutudan çıkarıldı. Ve aşıyı Prof. Dr. Şükran Köse kendisi vurdu. Hiçbir acı hissetmedim. Şükran hoca yarım saat beklememi istedi. Yine ateşim ve tansiyonum ölçüldükten sonra hastaneden ayrıldım.

AŞIYSA, İKİNCİ DOZU OLACAĞIM

Baştan söyleyeyim. Benim iğne, hastane korkum yoktur. Kan alınırken bakabilirim, hatta ameliyat bile izleyebilirim. İğne korkusu olanların içi rahat olsun. Aşı olurken en ufak acı hissetmedim.

Aşı olduktan sonra gazeteye gittim, çalışmalarıma devam ettim. Günlük hayatıma aynen devam ettim.

Gece ne ateş oldu, ne de ağrı... Gece yatarken ateşimi kontrol edip bir kenara yazdım. Ertesi sabah da aynı şeyi yaptım. Öğlene doğru 800’li hatlardan birinden telefon geldi. Aşıyla ilgili bazı sorular soruldu. Yan etkilerinin olup olmadığını içeren bir anketti. Hepsine cevap verdim. Aşımın üzerinden 4 gün geçti ve her şey yolunda görünüyor. Aşıysa ikincisini 14 gün sonra olacağım. Plasebo ise bu çalışmaya gönüllü olarak katıldığım için ilk gelen partiden bana aşı yapılacak. İşte bu kadar...