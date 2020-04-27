Gönüllü öğretmenler gönülleri fethetti

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇİN 20 BİN SİPERLİK

Gönüllü öğretmenler Covid-19 ile mücadelede en ön safta görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için seferber oldu. Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde 3D yazıcılarla kentte görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için siperlik üretimi başlatıldı. Bugüne kadar merkezde 20 bin siperlik üretilerek sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Üretim çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜNDE GÜNLÜK 10 BİN MASKE ÜRETİLİYOR

Virüsten korunmak için en önemli gereksinimlerden bir tanesi olan cerrahi maske üretiminde de yine öğretmenler aktif rol üstlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın girişimleri ile Sivas Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde maske üretim atölyesi oluşturuldu. İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında maske üretimine start verilirken günlük 10 bin maske üretim kapasitesine ulaşıldı. 1,5 milyon maske üretiminin hedeflendiği atölyede çalışmalarda Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri ile gönüllü öğretmenler, Sivas Halk Eğitim Merkezi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü El Sanatları Merkezi usta öğreticileri gönüllü olarak görev alıyor. Kentte Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde maske üretim atölyesi oluşturuldu.









25 BİN KİTAP EVLERE ULAŞTIRILDI

Sivas Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında da gönüllü olarak görev alan öğretmenler yine Vali Salih Ayhan’ın talimatı ile başlatılan “Evde Kal Kitapla Kal” kampanyası kapsamında talep edilen 25 bin kitabı titizlikle paketleyerek adreslere ulaştırdı. Vali Ayhan'ın; "Dört duvar arasında değil, dünyalarda gezinti yapmak için sadece kitaplarınızın sayfalarını çevirmeniz yeterli... Hadi Bakalım! Kitaplar bizden, evde kalmak sizden." Sözleri ile başlattığı kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. Gönüllü öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi resmi web sayfası "sivasarge.meb.gov.tr/kitaptalep" üzerinden talep edilen 25 bin kitap için gece-gündüz mesai yaptı. Kitapları hijyen kurallarına dikkat ederek özenle paketleyen öğretmenler, tek tek adreslere ulaşarak öğrenci ve velilere teslim etti. Kitap dağıtımında öğretmenlere İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı’da eşlik etti.











ÖĞRENCİ VE VELİLERE 7/24 ONLİNE REHBERLİK DESTEĞİ

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ve MEB Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri'nde Türkiye birinciliği elde eden "Veli Rehberlik Hizmeti" projesi de salgın sürecinde güncellenerek yeniden hizmete açıldı. 7/24 hizmet veren proje ile velilerin, çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim kurarak onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayıp sorunlarına pedagojik çözüm yolu bulmaları, gerek salgın dolayısıyla oluşan koşullar gerekse çocukluk döneminde yaşanabilecek zorlukların önüne geçerek sağlıklı, özgüven sahibi ve başarılı bireyler olmalarının sağlanması amaçlanıyor. 16 Rehber Öğretmenin gönüllü olarak hizmet verdiği sistem de velilerden gelen sorular 7/24 cevaplandırılmaya devam ediliyor. Veliler sistemden; sivasarge.meb.gov.tr/vrh/ internet adresi üzerinden giriş yaparak faydalanabiliyor. Sistem için yen üyelikler de aynı web sayfası üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

VELİLER TEK TEK ARANIYOR

Covid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanması ile evlerinde kalan öğrenciler, yine öğretmenler tarafından gönüllü olarak yakından takip ediyor. Sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri öğrenci velilerini tek tek telefonla arayarak hem öğrencilerin durumunu soruyor, hem de velilerin öğrencilerin durumu ile ilgili sorularını cevaplıyor. Covid-19 hakkında da velileri bilgilendiren öğretmenler dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınan tedbirlere uyulması konusunda da velilere tavsiyelerde bulunuyor. Velilere TRT-EBA TV üzerinden gerçekleştirilen canlı dersler konusunda da bilgilendirme yapılıyor.

İNTERNETİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERE LGS DESTEĞİ VE KÖPRÜ PROJESİ KAPSAMINDA ONLİNE SINAV

Salgın sürecinde evlerinde kalarak eğitimlerine evlerinde sunulan eğitim imkânları ile devam eden öğrencilerin yanı sıra interneti bulunmayan öğrenciler için de yine gönüllü öğretmenler devreye girdi. LGS’ye hazırlık sürecinde öğrencilere destek olmak için seferber olan öğretmenler internet imkanı bulunmayan öğrenciler için örnek soru çalışması yaptı. Hazırlanan sorular İl Milli Eğitim Müdürlüğünce basılarak yine gönüllü öğretmenler aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldı. Bu süreçte televizyon ve bilgisayar talebinde bulunan öğrencilerin talepleri de Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılandı. Yine Sivas Valiliği himayesinde yürütülen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında öğrenciler için online sınavlar devreye sokuldu. LGS’ye hazırlık sürecinde öğrencilerin başarı durumlarının ölçüldüğü online sınavların ikincisi 22 Nisan’da gerçekleştirildi.

KEYİFLİ EV ATÖLYEM VE SANAT EVİMİZDE

Öğrencilerin sanatsal faaliyetlerin içerisinde yer alması için Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Sanat Sivas Projesi kapsamında salgın sürecinde de çeşitli çalışmalar hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için “Keyifli Ev Atölyem” projesi başlatıldı. Bu kapsamda gönüllü öğretmenler tarafından Keyifli Ev Atölyem Kitapları hazırlandı. Kitaplarda deneylerden, mutfak etkinliklerine, geleneksel oyunlardan origamiye kadar birçok etkinliğe yer verildi. Öğrenciler hazırlanan içeriklere online olarak ulaşırken, yaptıkları çalışmaları sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Bunun yanı sıra gönüllü öğretmenler tarafından “Sanat Evimizde” etkinliği hazırlandı. Bu kapsamda öğretmenler tarafından her hafta bir konu belirleniyor. Öğrenciler evlerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla sanatsal faaliyetlerden de ayrı kalmıyor. Öğrenciler bu kapsamda hazırladıkları çalışmaları da sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

EVDE KAL HAREKETSİZ KALMA

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen önemli projelerden bir tanesi olan Spor Sivas Projesi de salgın sürecinde ön plana çıktı. Proje kapsamında gönüllü öğretmenler tarafından “Evde kal ama hareketsiz kalma” etkinliği başlatıldı. Etkinlikle öğrencilerin okuldan ayrı kaldıkları süre zarfında evlerinde spor yaparak sportif faaliyetlerin içerisinde yer almaları sağlandı. Öğrenciler, etkinlikle birlikte hem spor yapıyor hem de bu aktivitelerini fotoğraf ve videolarla paylaşıyor.

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE 23 NİSAN SEFERBERLİĞİ

Sivas’ta gönüllü öğretmenler, kısa süre önce önemli bir etkinliğe daha imza attı. Bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında buruk geçmesi beklenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine gönüllü öğretmenlerin fedakârlıkları ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Sivas’ta 23 Nisan coşkusunu en üst seviyeye çıkarmak için harekete geçen öğretmenler, çocuklar için süsledikleri kamyonla şehir turu attı. Vefa Sosyal Destek Gruplarının da katılımı ile oluşturulan konvoy, şehrin cadde ve sokaklarında dolaşarak renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar da anne ve babaları ile evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak kendileri için hazırlanan etkinliğe bayraklarla katkı sağladı.

Gönüllü öğretmenler 23 Nisan’da özel öğrencileri de unutmadı. Sivas Valisi Salih Ayhan’ın isteğini geri çevirmeyen gönüllü öğretmenler bin 730 öksüz, yetim, çölyak hastası ve özel eğitim öğrencisi için hazırladıkları hediyeleri yine Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte adreslerine giderek teslim etti.

PANSİYONLARDAKİ GIDA MALZEMELERİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILDI

Sivas’ta pansiyonlu okullarda bulunan gıda malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine dağıtıldı. Covid-19 Salgını dolayısıyla eğitime verilen ara devam ederken, pansiyonlu okullarda daha önce temin edilen ürünlerin değerlendirilmesine karar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Valiliğinin oluru ile harekete geçerek il genelindeki okul pansiyonlarında bulunan yaklaşık 30 ton gıda malzemesinin hijyen kurallarına özen gösterilerek paketlenip dağıtılmasını sağladı. Gıda malzemelerinin hazırlık ve dağıtımını gönüllü öğretmenler ve Vefa Sosyal Destek Ekipleri gerçekleştirdi.