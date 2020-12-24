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Semih ERSÖZLER / DHA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gönüllü kahramanlar

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Gönüllü kahramanlar
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Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte hastanelerde kurulan COVID-19 yoğun bakım servislerindeki sağlık ekipleri, 9 aydır gece-gündüz çalışıyor.

Antalya'daki 46 pandemi hastanesinden biri olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 olan yoğun bakım sayısı, vaka sayısındaki artışla birlikte 6'ya çıkarıldı. Bu yoğun bakım servislerinden birinde 20 kişilik ekipteki çalışanların çoğunluğu ise kendi istekleriyle gönüllü bir şekilde aylardır ailelerinden uzakta yaşamını sürdürüyor. 9 aydır aynı yoğun bakımda çalışan ekipte koronavirüse yakalanan, emeklilik için yaşı gelen, akciğer ameliyatı olanlar da dahil hastane yönetiminden gelen 'yer değişikliği' teklifini geri çevirdi. Serviste bulaş riskine karşı kendilerini korumak için tulum, maske ve siperliklerini takan sağlık çalışanları, birbirlerini tanıyabilmek için tulumlarının sırt kısmına isimlerini yazıyor. Hava geçirmeyen tulumlarla saatlerce çalıştıktan sonra terleyen çalışanların, taktıkları gözlük ve siperlik nedeniyle de yüzlerinde iz oluşuyor.

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