Gönüllü kadınlar ilçe mezarlığının temizlik ve bakımını üstlendi

Kızılören'de yaşayan bir grup kadın, Hacer Çalışkan önderliğinde sosyal medyada bir araya gelerek, ilçedeki tek mezarlığı temizleme kararı aldı. Hacer Çalışkan, Ayşe Erol, Şengül Çelik, Sultan Aktaş, Neslihan Cilkaya ve Hörü Ünal, geçen hafta başladıkları çalışmalar kapsamında, mezarlıktaki çöp ve kuru otları toplayıp, boş alanda ve kabirlerin üzerinde bulunan otları çapaladı. Mezarlığın ve kabirlerin gönüllü olarak bakım ve temizliğini üstlenen kadınlar, ziyarete engel olan taşları da topladı.



'KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELLEŞİYOR'



Kadınlar adına çalışmaları hakkında bilgi veren Hacer Çalışkan, "Sosyal medyada 'Kızılören kadınları' olarak grup açtık. O grupta 'Kızılören için kadınlar olarak ne yapabiliriz? Ne yapılması gerekir?' diye düşünürken kabrimizi ziyaret edenler buranın biraz bakımsız olduğunu söyledi. Dedik 'Birlikte el atalım'. Başladık buranın temizliğine. Zaten bu pandemi döneminde cenazelerimiz, her şeyimiz garip geçiyor. Acılarımızı paylaşamıyoruz. En azından buralara sahip çıkalım. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Biz bunu biliyoruz. Önce kuru otlar var, onları elden geçiriyoruz. Burası eski mezarlık olduğu için büyük taşlar var. İnsanların geçişini kolaylaştırmak için alabildiklerimizi alıyoruz. Çöplerini temizliyoruz" dedi



'ÖRNEK DAVRANIŞ'



İlçe sakinlerinden Salih Topak ise, "İlçemizin kadınlarına şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları o kadar örnek bir davranış ki ilçemizin geçmişine sahip çıkıyorlar. Hele hele şu sıkıntılı günlerde 5 kişi ile 10 kişi ile cenaze defnediyoruz. Evladı babasının, annesinin kabrine toprak atamıyor. O günlere gelmişiz. Ben kendim engelli olabilirim ama engelsiz bir ortam yarattılar. Kaç gündür ben kabre giremiyordum. Ben bile kabre girdim, bunlar temizledikten sonra. Burada bütün Kızılören ilçemizin fedakarlık yapması lazım. Bu mezarlıkta Kızılören'in geçmişi yatıyor" diye konuştu.