Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gönüllü gittiği deprem bölgesinde hayatının aşkını buldu

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Batuhan Akbaş#Sevilay Şahin
Gönüllü gittiği deprem bölgesinde hayatının aşkını buldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 11:52

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Isparta'dan Pazarcık ilçesine giden AFAD gönüllüsü Batuhan Akbaş (23), görevli olduğu sahra çadırına tedavi için gelen Sevilay Şahin (23) ile tanıştı. İkili arasında başlayan arkadaşlık, bir süre sonra aşka dönüştü. Çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü nişanlanıp, evlilik için ilk adımı attı.

Haberin Devamı

Isparta'da kombi bakım-onarım teknisyenliği yapan Batuhan Akbaş, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci gününde AFAD gönüllüsü olarak Pazarcık ilçesine gitti. Akbaş, Atatürk Parkı'nda kurulan sahra çadırında doktorlara yardım etmek için görevlendirildi. Akbaş, depremin 4'üncü gününde rahatsızlığı nedeniyle sahra çadırına getirilen Sevilay Şahin'in tedavisi ile yakından ilgilendi. Şahin, 1 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

Gönüllü gittiği deprem bölgesinde hayatının aşkını buldu

BİRBİRİNE AŞIK OLDULAR

Deprem bölgesindeki görevinin 8'inci gününden sonra Isparta'ya dönen Akbaş ile Şahin, görüşmeyi sürdürdü. Bir süre sonra ikili, birbirine aşık oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Akbaş, ailesi ile Pazarcık'a gidip, Şahin'i istedi. Nişan merasimi de Şahin'in hafif hasar gören evinde yapıldı.

Haberin Devamı

Gönüllü gittiği deprem bölgesinde hayatının aşkını buldu

Depremden sonra evlerinin iç bölümünde hafif hasar oluştuğunu ve bir köye sığındıklarını belirten Sevilay Şahin, "Köyde otururken aniden baş dönmesi ile rahatsızlığım başladı. Ailem beni ilçedeki sahra çadırına götürdü. Burada tedavim sürerken; Batuhan benimle yakından ilgilendi. Taburcu olduğum sırada babam Batuhan'ın numarasını istemişti. Önce babamın telefonundan görüşmeye devam ettik. Batuhan sürekli beni soruyormuş, sonra kendi telefonumdan görüşmemiz sürdü" dedi.

Gönüllü gittiği deprem bölgesinde hayatının aşkını buldu

'DÜĞÜNÜ AĞUSTOS AYINDA YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Batuhan Akbaş da Pazarcık'taki görevinin 8'inci gününde Isparta'ya döndüğünü belirterek, "Sahra çadırımızda kendisini gördükten sonra beğendim. Babasıyla konuştuğumuz süre zarfında da her aradığımızda Sevilay'ı soruyordum. Belli bir süre sonra sevgili olduk. 'Seni gerçekten sevdim' dedim. Daha sonra ailelerimiz tanıştı, ardından istemeye gittik. Bayramın ilk günü de nişanlandık. Düğünü de ağustos ayında yapmayı planlıyoruz. Evlendikten sonra Isparta'da yaşamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gönüllü gittiği deprem bölgesinde hayatının aşkını buldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Batuhan Akbaş#Sevilay Şahin

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota