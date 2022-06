Gönüllü dönüş için 60 bin kişiye iş

Haberin Devamı

SURİYE’de 10 yılı aşkın bir süre önce başlayan iç savaşın ardından TSK’nın Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarıyla terörden temizlenen ülkenin kuzeyi, Türkiye’nin yaptığı yatırımlarla yeniden hayat buluyor. İller İdaresi’nin Çobanbey ve Azez bölgesinde hayata geçirdiği organize sanayi bölgeleri, yeniden inşaası ve onarımı tamamlanan okullar ve camilerin yanı sıra, Türkiye’ye göç eden sığınmacıların geri dönüşü için hazırlanan konut projeleri, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından gazetecilere tanıtıldı.

ÇOBANBEY VE AZEZ’DE...

Yatırımları yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, ilk olarak Çobanbey’deki OSB, AFAD Lojistik Deposu, Çobanbey Yerel Meclisi ve Ticaret Odası’nı gezdi. Çobanbey’in ardından Azez’deki OSB ve Mülhem Katlı Toplu Konut Projesi alanlarında incelemelerde bulunan Çataklı, özetle şunları söyledi: “Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde 1386 imalathane bulunuyor. Bu imalathanelerden 1355’i tamamlandı. İmalathanelerden 90’ı üretime başlamış durumda. Türkiye’nin güneyinde Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. En az 60 bin insana istihdam sağlayacak 1800 işletmeden bahsediyoruz. Bunlardan 126’sı faaliyete geçmiş durumda.

Haberin Devamı

HAYAT NORMALLEŞİYOR

Şu anda bu bölgede 6 milyon insan yaşıyor. Bu dört operasyon sayesinde 6 milyon insanın bu bölgede tutunması sağlandı. Bu nüfusun üçte ikiye yakın kısmı da aslında Suriye’nin diğer taraflarından bu bölgeye gelmiş insanlar. Bugün itibariyle 507 bin 292 geçici koruma altındaki Suriyeli bu bölgelere gönüllü geri dönüş yapmış durumda. İşte bu bölgede yürütülen organize sanayi bölge çalışmaları olmak üzere bütün hayatı normalleştirme faaliyeti bu amaca hizmet için.”

Haberin Devamı

NÜFUS ARTTI EKONOMİ CANLANDI

İsmail Çataklı, Çobanbey’de yapılanları şu sözlerle anlattı: “Çobanbey’in her tarafı yıkılmış haldeydi. Bir Allah’ın kulunun kalmadığı bir yerdi. Bugün her yönüyle toparlanmaya başlamış, Türkiye’den çok sayıda geçici koruma altındaki Suriyelinin yaşadığı bir ilçeye dönüşmüş durumda. Her geldiğimizde bir öncekinden daha toparlanmış olarak görüyoruz bölgeyi. Nüfusun arttığını, bölgenin ekonomik olarak canlandığını görüyoruz.”