Gönüllü doktorlar toplu taşıma araçlarında koronavirüsü anlattı

İstanbul Gönüllüleri isimli grup İstanbul metrolarında koronavirüse karşı halkı bilinçlendirmek için gönüllü doktorlarla birlikte bilgilendirme turları yapmaya başladı. İstanbul Gönüllüleri Sağlık Komisyonu üyeleri metrolardaki yolculara gönüllü doktorların koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapacaklarını duyuruyor ardından sözü gönüllü doktorlara bırakıyor. Doktorlar etkili el yıkamanın nasıl olacağını anlatıyor, uygulamalı olarak gösteriyor.



ELLERİ DOĞRU YIKAMA VE ÖKSÜRME YÖNTEMLERİNİ ANLATTILAR



Ardından yolculara kolonya ikram ederek elleri dezenfekte etmenin önemini vurgulayan doktorlar, virüslerin bulaşmaması için doğru öksürme ve aksırma yöntemlerini de yolcularla paylaşıyor.







‘BASİT ÖNLEMLER ÇOK ÖNEMLİ’



İstanbul Gönüllüleri’nin Sağlık Komisyonu Temsilcisi Füsun Suner projeyi anlatıyor: “İstanbul Gönüllüleri olarak İstanbul Belediyesi’ne bağlı olarak değil gönüllü olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sağlık Komisyonu’nda çalışan farklı uzmanlıklarda 30’dan fazla gönüllü doktorumuz var. Ayrıca 60 civarı da bize ihtiyaç halinde destek veren danışman hekimlerimiz var. Eylül ayından beri grip konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Koronavirüs olayı çıktıktan sağlık komisyonu olarak aramızda basit kuralların ne kadar önemli olduğunu, halkın bunları uygulaması halinde kendisini koruyabileceklerini konuşuyorduk. Çok bilimsel olmadan herkesin rahatça anlayabileceği şekilde hızlıca bir şeyler yapmak istedik ve metrolarda bilinçlendirme çalışması yapmaya karar verdik. Şimdiye kez iki kez yaptık ama devamı gelecek. Hacıosman- İTÜ durakları arasında ve Levent- Osmanbey duraklarında Çocuk Hastalıkları uzmanı Beyhan Göksan ve Radyoloji uzmanı Hali Önür halka koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri anlattı.”



‘SALGIN SÜRDÜĞÜ SÜRECE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK’



Koronavirüs salgını devam ettiği sürece mümkün olan en fazla kişiye ulaşmaya çalışacaklarını söyleyen Suner, metro yolcularından büyük ilgi gördüklerini ifade etti.



‘ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALDIK’



“İnsanlar ilk başta bir şeyler satacağımızı sandı sonra doktorlarımız anlatmaya başlayınca müthiş bir dikkatle dinledi ve çok memnun kaldı. Çok olumlu tepkiler ve teşekkürler aldık. Bundan sonra ihtiyaca göre bilinçlendirme çalışmalarımız sürecek” diye konuşan Suner, bundan sonra sağlıklı beslenme ve diş sağlığı konusunda benzer halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmayı planladıklarını ekledi.