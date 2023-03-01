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Gönüllü doktor ve hemşirelerden, yurtlarda kalan depremzedelere sağlık hizmeti

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#DİYARBAKIR#Deprem#Afad
Gönüllü doktor ve hemşirelerden, yurtlarda kalan depremzedelere sağlık hizmeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 12:58

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, gönüllü doktor ve hemşireler, Selahattin Eyyubi Kız Yurdu’nda kalan depremzedelere sağlık hizmeti veriyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, evleri hasar gören ve giremeyen depremzedelerin bir kısmı, Selahattin Eyyubi Kız Yurdu’na yerleştirildi. Gönüllü doktor ve hemşirelerden oluşan 3 kişilik ekip, yurtta kalan depremzedelere sağlık ve tarama hizmeti vermeye başladı. Ekipteki, Bağlar Sakarya Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Ahmet Saim Güner, “Depremzede hastalarımıza hizmet amaçlı depremin 2’nci gününden itibaren 3 hekim arkadaşımız olarak gönüllü olarak ilk günlerde mesai mefhumu düşünülmeden gece yarısına kadar hizmet verdik. Daha sonraki aşamalarda planlamalar çerçevesinde burada hizmet vermeye devam etmekteyiz. Normal vakitlerimiz dışında buraya dönüşümlü olacak şekilde gönüllü olarak sağlık hizmeti vermekteyiz. Verdiğimiz sağlık hizmetlerindeki amaçlarımızdan bir tanesi bu acıları çekmiş ve hissetmiş olmamızdır” dedi.

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SAHADAKİ HİZMETİN AYNISINI BURADA DA YÜRÜTMEKTEYİZ’

Güner, poliklinik hizmeti dışında aşılama, bulaşıcı hastalıkların kontrolleri, gebelik ile bebek takipleri ve aşılama hizmetleri gibi sahada yürüttüklerini hizmetlerin aynısını yurtlarda da gerçekleştirdiklerinin kaydederek, “Günlük bulaşıcı hastalıklar konusunda çıkan sıkıntıları acil bir şekilde birimimize bildirerek buradaki hastalarımızın transferini başka bir bölgeye sağlayarak buradaki vatandaşlarımıza da bulaştırma etkenlerinden uzak tutma gayreti içerisindeyiz. Bazı vatandaşlarımız maddi yönden zorlandıkları için ilaçlarını alamamaktadırlar. Bu durumda İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kurulan eczanede hastalar ilaçlarını alabiliyor” diye konuştu. (DHA)

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#DİYARBAKIR#Deprem#Afad

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