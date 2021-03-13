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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL- DHA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Gönüllü dalgıçlar Boğaz'da temizlik yaptı

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Gönüllü dalgıçlar Boğaz'da temizlik yaptı

BEYKOZ'da gönüllü dalgıçlar, deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizlemek için İstanbul Boğazı'nda temizlik yaptı.

Gönüllü dalgıçlar Boğazda temizlik yaptı
Beykoz Kaymakamlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle su altındaki kirliliğe dikkati çekmek için İstanbul Boğazı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi. İHH'nın su altı arama kurtarma bünyesinde gönüllü olarak yer alan profesyonel dalgıçlar, deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizlemek için Beykoz'dan İstanbul Boğazı'na dalış yaptı. Dalgıçların su altından topladığı atıklar, sahilde sergilendi. Denizden çıkan cep telefonu, şişeler, plastik malzemeler ve halıfleks dikkat çekti.

İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul İl Başkanı Hacı Bayram Şahin, "Su altı arama kurtarma ekiplerimiz var. Dalgıç ekiplerimizle su altındaki kirliliğe dikkati çekmek için bir çöp toplama etkinliği yapıyoruz." dedi.

Gönüllü dalgıçlar Boğazda temizlik yaptı

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