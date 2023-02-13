Gönülleri fetheden gönüllüler

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Enkazlarla çevrili bir caddede üzerinde “Konya’ya Ücretsiz Sevk” yazan taksiler gördüm. Hemen yanlarına gittim. Konya’dan 10 taksici gelmiş, hem Hatay’da ihtiyacı olan depremzedelere ulaşım hizmeti vermek, hem de Konya’da depremzedeler için hazırlanan yurtlara onları götürmek için... Ben yanlarındayken telefonları çaldı, Altınözü’nden 4 kişilik bir aile Konya’ya gitmek istiyordu. Taksilerden biri hemen yola çıktı. Fazla konuşmadılar. “Abi bugün yapmayacağız da ne zaman yapacağız” deyip geçtiler.

ÜRGÜP’TEN GELEN SU TESİSATÇISI

6 kişilik bir başka grup ise Ürgüp’ten gelmiş. Hiçbiri profesyonel değil. Ama yanlarında profesyonellere destek için jeneratörler, hiltiler ve enkaz arama için gerekli diğer alet edevat var. Odabaşı Mahallesi’nde 13 yaşındaki Mustafa Temel’i kurtarmak için yürütülen 12 saatlik çalışmada onların aletleri de vardı. Ekiptekilerden 41 yaşındaki su tesisatçısı Osman Soylu ise enkazdaki Mustafa’nın en yakınındaydı. Mesleğinden dolayı hilti denilen matkap türü aleti kullanmayı çok iyi biliyordu. Oradaki uzman itfaiyeciler bile onun bu yeteneğini takdir ettiler.

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Konya’dan gelen 10 taksici, depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.

‘BİR CANA UMUT OLMAK İÇİN GELDİK’

Mustafa’nın kurtarılmasındaki en değerli paylardan biri de onundu. O gece enkazdan Mustafa ile çıktı. Ağlıyordu. Bütün tevazusuyla konuştu: “Bir can bir candır diyerek geldik. Herkesin yaptığını yaptığı yaptık. O gece bütün aletlerimizi yükleyip geldik. Kimseye yük olmadan sıcağı sıcağına ihtiyacı olanların peşinden koştuk. Allah’ım beterinden korusun...” Ekipteki Cafer Öztürk ile de konuştum. Mustafa’nın kurtarıldığı gece enkazdan hiç ayrılmamıştı. Şunları anlattı: “Depremden hemen sonra yola çıktık. Bir cana umut olabilir miyiz diye geldik. Enkazdan 20-25 kişiyi de çıkardık. Malzemelerimizi ekipmanlarımızı uzman arkadaşlara verdik. Biz de onlara yardım ettik. Zaten onun için yanımıza almıştık. Onlar daha iyi iş çıkardılar. Osman su tesisatçısı. Hilti kullanmayı iyi bildiği için çok faydası oldu.”

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BİR AN OLSUN BIRAKMIYORLAR

Arama kurtarma ekibi, enkazdan çıkardıkları hayvanları yanlarından ayırmıyor.

DEPREMİN SESSİZ MAĞDURLARI UNUTULMUYOR

Deprem dehşetinin sessiz mağdurları da unutulmuyor. Arama kurtarma faaliyetlerine ve geride kalan dramlara şahitlik eden hayvanlar için, sokaklara yem ve su bırakılıyor.

Hatay’da kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedelere yardım getiren gönüllüler hayvanları da unutmuyor. Sokaklara yem ve su bırakılıyor. Yemek artıkları kenar mahallelerdeki sokak köpeklerine götürülüyor. Depremzedeler de sağ kurtarabildikleri hayvanlarını yanlarından ayırmıyor.

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Yıkılan ahırlarından çıkan büyükbaş hayvanlar da buldukları yeşilliklerde tutunmaya çalışıyor. O gecenin dehşetinin bu sessiz şahitleri şimdi kurtarma faaliyetlerine ve geride kalan dramlara sükûnetle şahitlik ediyor...