Gönülden koştular

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DAYANIN GELİYORUZ

Başta Zonguldak olmak üzere Türkiye’nin dört yanındaki madenciler, enkaz altındaki

vatandaşlara ulaşıp hayat kurtarmak için, depremin yıktığı şehirlere akın etti.

UMUDU YÜKLENDİ

Yaşlı, genç herkes depremzedelere el uzatmak için seferber oldu. Rize Valiliği’nin koordinasyonunda toplanan yardımlara da vatandaşlar her türlü desteği sağladı. Sırtında dev bir yardım çuvalıyla gelen kadının çabası görenleri ağlattı.

KULÜPLERDEN BÜYÜK DESTEK

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Spor kulüpleri yardım için organizasyonlar yapıyor. Ege bölgesinde çok sayıda kulübün katıldığı yardım kampanyası sayesinde deprem bölgesine yardım gönderildi.

LİSELİLER 7/24 YEMEK HAZIRLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bazı meslek liselerinde öğrenciler, depremzedeler için aralıksız yemek hazırlıyor. Bakan Mahmut Özer “Günlük olarak 372 bin kişiye yemek verebilme kapasitesine ulaştık, bunları vatandaşlarımıza eriştiriyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTELERDEN DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ UZANIYOR

20 DOKTOR 17 HEMŞİRE

Deprem bölgesi için şu anda en büyük ihtiyaçların başında tıbbi destek geliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli 20 doktor ve 17 hemşire de yanlarına alabildikleri ekipmanla deprem bölgelerine gitti.

KONYA’DAN YOLA ÇIKTILAR

Depremin yıktığı şehirlere üniversiteler de elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Konya Selçuk Üniversitesi’nden de hem öğrenciler hem de akademisyenler gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmaya gittiler.

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ÖĞRENCİ AĞIYLA YARDIM ZİNCİRİ

İstanbul, Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik, Ankara, Hacettepe, Akdeniz, Yeditepe, MEF, İstanbul Kültür Üniversiteleri’nin yanı sıra Türk Eğitim Derneği (TED) gibi birçok eğitim kurumu da kampanya düzenliyor.

İTÜ TIR’I HATAY YOLUNDA

Depremin birinci gününde İTÜ hızla yardım için harekete geçti. Toplanan bir tır dolusu malzeme de perişan haldeki Hatay’a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

ERZURUM’DAN SAĞLIK TİMİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden sağlık ekipleri ilk günden beri deprem bölgesine yardım eli uzatıyor. Bölgedeki sağlık çalışanı açığını kapatmak için tıp fakültelerinin verdiği destek hayati öneme sahip.

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ÜNİVERSİTEYE SIĞINDILAR

Gaziantep de depremin yıktığı şehirlerden biri. Gaziantep Üniversitesi binası da deprem sonrası hayat kurtaran noktalarda biri oldu. Hem çok sayıda depremzede buraya sığındı hem de üniversitede yemek dağıtıyor.

HEM DOKTOR HEM BARINMA

Gazi Üniversitesi Kahramanmaraş’a 34 kişilik bir cerrahi ekip yolladı. Dicle Üniversitesi bölgede depremden etkilenen tüm vatandaşlara kampüs içerisinde yer alan yemekhanesini ve spor salonlarını barınma için açtı.