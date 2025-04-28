Gönülden gönüle cüzdandan cüzdana

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BURSA’da yaşayan ve 5 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Uğur T. (38), iddiaya göre 2021-2024 yılları arasında, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yazdığı güzellik uzmanı B.Ç. (33), finans uzmanı Ş.C.S. (43), eğitimci A.T. (50) ve muhasebeci G.T.’nin (33) de aralarında olduğu 6 kadınla tanışıp gönül ilişkisi kurdu.

GÜVENLERİNİ KAZANIP BORÇ PARA İSTEDİ

Yine iddiaya göre, tüm kadınlarla ilişkisini aynı anda yürüten Uğur T., güvenlerini kazandığı kadınlardan, pandemi döneminde işlerinin kötü gittiğini söyleyerek borç para istemeye başladı. 6 kadından yaklaşık 12 milyon lira alan Uğur T., elden cüzi bir miktar para ödedikten sonra ise ilişkilerini sonlandırdı. Uğur T., aynı anda birlikte olduğu kadınlara, birbirlerinden de ‘manevi ablam’, ‘dostum’, ‘en yakın arkadaşım’ olarak bahsetti. Mağdurlar, verdikleri borçları ödemeyen ve telefonlarını açmayan Uğur T. hakkında suç duyurusunda bulunup birbirlerine de sosyal medya üzerinden buldu.

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‘2.5 YIL İÇİNDE 8 KEZ KREDİ ÇEKTİM’

2.5 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Uğur T.’ye 200 bin lira verdiğini söyleyen güzellik uzmanı B.Ç., “Kendisiyle ilişki içerisinde bulunduğum süre boyunca tam 8 kez kredi çektim. Bu kişi tüm gününü bir mekânda geçirip orada birilerini gözüne kestirip daha sonrasında mekânı takip eden hanımefendiler arasından süzerek kendi kurbanını seçiyor” dedi.

Uğur T. tarafından 1 milyon 200 bin lira dolandırıldığını söyleyen, eşinden 4 yıl önce ayrılan 2 çocuk annesi finans uzmanı Ş.C.S. ise “Instagram’da kızlarını gördüm. Baba olduğunu görünce güvenmeye başladım” diye konuştu.

İddiaya göre, şüphelinin kurbanlarından biri de A.T. isimli eğitimci. 2024 Ağustos’ta bir flört programı üzerinden tanışıp görüşmeye başladıklarını söyleyen A.T., Uğur T.’nin kendisine Merkez Bankası ve MASAK’tan geldiğini iddia ettiği mesajları göstererek, borç istediğini belirtip “Kredi çektim kendisine birkaç kez. 1 milyon 200 bin göndermiş olduğum para var ona. 2 aylık bir süre içinde gerçekleşti bunlar” ifadelerini kullandı.

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2021 yılında tanışıp kızını gezmeye götürsün diye verdiği 200 lira ile dolandırılma sürecinin başladığını söyleyen muhasebeci G.T. de “Borç aldı, geri verdi, aldı, geri verdi. Artık geri vermez hale geldi. Tahminen 8.5 milyon TL. Artısı, eksisi vardır illaki” dedi.

KRİPTO PARA BORSASINDA BATMIŞ

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla gözaltına alınan ve Bursa 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Uğur T. ise sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Uğur T. ifadesinde, “Pandemi nedeniyle işsiz kalınca, borçlarını ödeyemedim ve borçlardan kurtulmak için kripto para borsasına girdim. Elimdeki para da bitince beş parasız kaldım ve eşimle ayrıldım. Değişik insanlardan eski hayatıma kavuşabilme umuduyla borç alarak kripto borsasına girdim. Kimseyi dolandırmadım, evlenme vaadinde bulunmadım” ifadelerini kullandı.

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‘KENDİ İRADELERİYLE BORÇ VERDİLER, VERMESELERDİ’

Telefonla ulaşılan Uğur T., dolandırıcılık suçlamasını reddederek, “Kendileriyle arkadaşlık kurduğum zaman durumumun kötü olduğu biliyorlardı. Kendi istekleriyle borç verdiler. Ben kimseyi dolandırmadım. Kendi iradeleriyle borç vermeyi kabul ettiler. Vermeselerdi. Ben kimseden zorla para almadım, borcumu da inkar etmedim. 3 kadına borcum olduğu doğrudur. Taksit teklif ettim, kabul etmediler. Parça parça aldığım gibi, parça parça ödeyeceğim” diye konuştu.