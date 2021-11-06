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‘Gönlünüz rahat olsun başkanım’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu#CHP
‘Gönlünüz rahat olsun başkanım’

İBB, İstanbul İklim Vizyonu’nu revize etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul için İmamoğlu’na, “İhalesi açılacaksa, girenler ağır bedeller ödeyecektir. Gönlünüz rahat olsun Sayın Başkanım” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018’de hazırlanan ve 2030 yılında karbon salınımı artışından yüzde 33 azaltım hedefi ortaya koyan İstanbul İklim Vizyonu’nu revize etti. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun konuşmasında Kanal İstanbul’a da değindiğini belirterek, “Sayın Başkan hiç meraklanma. İklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada, siz hâlâ İstanbul’a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Dolayısıyla bu ihaleye kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun Sayın Başkanım” dedi.

BÜYÜKELÇİLERE KANAL İSTANBUL MEKTUBU

Kılıçdaroğlu ayrıca Türkiye’deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul’la ilgili mektup göndererek, “Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul’a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. Bu projenin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğim” dedi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu#CHP

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