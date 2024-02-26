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Gönen'de anons krizi! AK Partili başkandan tepki: Sesimizi kesemezsin

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#Isparta#Anons#Belediye
Gönende anons krizi AK Partili başkandan tepki: Sesimizi kesemezsin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 13:43

Isparta'nın Gönen ilçesinde SKM açılışına katılan AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, kürsüde konuşma yaptığı sırada belediye hoparlöründen anons yapılmaya başlandı. Anons sesi kendisini bastırınca konuşmasına ara veren Er, başını hoparlörlere doğru çevirerek Gönen Belediye Başkanı CHP'li Osman Kesmen'e yönelik "Sesimizi kesemezsin, başaramazsın" diyerek bağırdı.

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AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve parti yönetimi, 23 Şubat'ta AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaya'ya destek vermek ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yapmak üzere Gönen'e gitti. İl Başkanı Furkan Cem Er, konuşmasını yapmak için kürsüye çağrıldığı sırada Gönen Belediyesi hoparlörlerinden anons yapılmaya başlandı. Kürsünün hemen dibindeki beton direkte asılı belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar nedeniyle konuşmasına ara veren İl Başkanı Er, başını hoparlörlere doğru çevirerek Gönen Belediye Başkanı CHP'li Osman Kesmen'e yönelik, "Osman Kesmen ne kadar, bütün mahalleleri de sesle doldursan; bizim sesimizi kesemezsin, başaramazsın" diyerek bağırdı. SKM açılışına gelen protokol üyeleri ve partililer, bu sözler karşısında gülerek İl Başkanı Er'i alkışladı.

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Gönende anons krizi AK Partili başkandan tepki: Sesimizi kesemezsin

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#Isparta#Anons#Belediye

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