Gönen siyahı

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, “Gönen Çayı’nın kirleticilerinin başında, Gönen Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalar geliyor. Jelatin fabrikası, deri fabrikaları, yenilenebilir enerji işletmesi atıklarını arıtmadan Gönen Çayı’na veriyorlar. Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı’na deşarj ettikleri için çay hızlı bir şekilde kirleniyor” dedi.

2017 yılında Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı’nın hazırlandığını belirten Mutlu, “Gerekli çalışmalar yapılmış olsaydı, bu çay bugün bu halde olmazdı” diye konuştu.

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