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Haber Giriş: 27.10.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı, Gönen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Herhangi bir semptom göstermediği öğrenilen Palaz’ın 2-3 günlük tedavi sürecinin ardından durumunun iyi olması şartıyla evinde tedavisine devam edilebileceği belirtildi.

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