İHA
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Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı, Gönen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Herhangi bir semptom göstermediği öğrenilen Palaz’ın 2-3 günlük tedavi sürecinin ardından durumunun iyi olması şartıyla evinde tedavisine devam edilebileceği belirtildi.
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıkçılara istifa yasağıSon dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerini kabul edilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler ise durduruldu.
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