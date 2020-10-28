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Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir) (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz koronavirüse yakalandı

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Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz koronavirüse yakalandı
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Balıkesir'in Gönen ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Palaz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını, durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Palaz, "Değerli ailem, almış olduğumuz tüm önlemlere rağmen maalesef ben de bu hastalıkla tanıştım. Dün yaptırdığım en son test sonucum pozitif çıktı. Şu anda durumum gayet normal, hiç bir sıkıntım yok. Lütfen uyarılara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz" dedi.

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