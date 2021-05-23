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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gondol tazminatı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gondol tazminatı

Hatay İskenderun’da 12 Şubat 2019 tarihinde Funda Karateke (36), eşi ve yeğenleriyle birlikte bir lunaparka giderek gondola bindi.

Dava dosyasına göre Karateke, güvenlik tertibatı kilitli konumda olmadan çalıştırılan gondolun içinde düşerek yaralandı. Şikâyet üzerine işletme sahibi Mehmet E. hakkında, ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Gondol tazminatı

İŞLETME SAHİBİNE CEZA

Mahkeme, 8 Nisan tarihinde “sanığın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği sabit olduğu” gerekçesiyle işletme sahibinin 1500 TL para cezası ödemesine hükmetti.

Geçen hafta taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararda, “Olay tarihinde sanığın işletmekte olduğu lunaparkta katılanın bindiği gondol içerisinde düştüğü ve bu şekilde yaralandığı, sanığın gondol hareket ederken ve bu sırada katılanın oturduğu sıra içinde savrulması esnasında derhal olaya müdahale etmesi gerekirken bu hususlarda gerekli sevk, idare ve organizasyonu sağlayamadığı anlaşıldığından sanığın olayda tali kusurlu olduğu, kovuşturma aşamasında sanığın katılanın maddi zararını giderdiği, bu suretle sanığın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği vicdani kanaatine varılmıştır” denildi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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