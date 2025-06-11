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Gölü izlerken suya düştü, ölümden kıl payı kurtuldu

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#Adana#Seyhan Baraj Gölü#Deniz Polisi
Gölü izlerken suya düştü, ölümden kıl payı kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 17:47

Adana’da Seyhan Baraj Gölü'nü izlerken başının dönmesi nedeniyle suya düşen Hande Y., botla kurtarıldı, ardından hastaneye kaldırıldı. 

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 Adana’da Seyhan Baraj Gölü'nü izlerken suya düşen Hande Y., deniz polisi tarafından botla kurtarılıp karaya çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Sarıçam ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi.

Gölü izlerken suya düştü, ölümden kıl payı kurtuldu

BAŞI DÖNMESİ NEDENİYLE SUYA DÜŞTÜ

İddiaya göre, Çatalan Köprüsü’nden Seyhan Baraj Gölü’nü izleyen Hande Y., başı dönünce göle düştü. Bir süre suda çırpınan Hande Y., çevredekilere seslenip yardım istedi. Kadını suda görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Gölü izlerken suya düştü, ölümden kıl payı kurtuldu

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BOTLA KURTARILDI

Olay yerine sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, botla gölde arama yapıp, kısa sürede Hande Y.'ye ulaştı. Gölde sırtüstü suyun yüzeyinde kalan Hande Y., bota alınıp karaya çıkartıldı. Burada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hande Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.  

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#Adana#Seyhan Baraj Gölü#Deniz Polisi

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