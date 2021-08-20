Gölmarmara’da alarm

Gölmarmara Gölü’nde su kalmadığını ve balıkların ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Kilimcigöldelioğlu, şunları söyledi: “Balıkları kuşlar yiyor. 1 hafta içinde su verilmezse tüm balıklar ölecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyu biliyor.

1 milyon metreküp su verilmesi için Devlet Su İşleri’ne (DSİ) yazı yazmıştı. Olumsuz bir yanıt geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile görüştüm. Yine DSİ aracılığıyla çalışmaları sürdürüyor. Birkaç gün içinde suyun bırakılmasının sağlanması hedefleniyor. Su verilirse Gölmarmara yaşayacak. Hepimiz bu suyun tükenmesinde sorumluyuz. Ortak aklın yürütülmesi gerekiyor. Ayın 1’inde dilekçe verildi, 20 gün geçti henüz sonuç alamadık.”

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