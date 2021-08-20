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Gündem
Nevra UÇKAÇ / DHA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gölmarmara’da alarm

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Gölmarmara’da alarm

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Havzası çevre sorunları ve çözüm önerileri ile Demirköprü Barajı ve Gölmarmara Gölü’ndeki su kıtlığı konusunda İzmir Havagazı Fabrikası’nda açıklamalarda bulundu.

Gölmarmara Gölü’nde su kalmadığını ve balıkların ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Kilimcigöldelioğlu, şunları söyledi: “Balıkları kuşlar yiyor. 1 hafta içinde su verilmezse tüm balıklar ölecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyu biliyor.

1 milyon metreküp su verilmesi için Devlet Su İşleri’ne (DSİ) yazı yazmıştı. Olumsuz bir yanıt geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile görüştüm. Yine DSİ aracılığıyla çalışmaları sürdürüyor. Birkaç gün içinde suyun bırakılmasının sağlanması hedefleniyor. Su verilirse Gölmarmara yaşayacak. Hepimiz bu suyun tükenmesinde sorumluyuz. Ortak aklın yürütülmesi gerekiyor. Ayın 1’inde dilekçe verildi, 20 gün geçti henüz sonuç alamadık.”

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