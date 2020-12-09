Göller ve barajlar alarm veriyor! Kuruduk

YUVACIK ‘DİP’TE

Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor. Yuvacık Barajı´nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17´ye düştü.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle su ihtiyacı Sapanca Gölü´nden karşılanıyor. İSU yetkilileri, barajdan günde 100 ile 120 bin metreküp arasında su kullanıldığını, ayrıca Sapanca Gölü´nden Yuvacık Baraj Arıtma Tesisi'ne çekilmiş isale hattından su takviyesi yapıldığını belirtti.

YAĞIŞLAR YÜZDE 60 AZALDI

Düzce’de doğarak Karadeniz´e dökülen ve İstanbul´un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’nda ise yağışların yüzde 60 oranında azalma göstermesi nedeniyle kuraklık alarm verdi. Geçen yıl aynı mevsimde tüm dere yatağını dolduran suyun debisi yükselirken bu yıl dere yataklarından su akmayacak duruma geldi. Birçok adacık oluştu. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, “Düzce´de ve Türkiye´de büyük bir kuraklık söz konusu. Yaptığımız incelemeler neticesinde Hasanlar Barajı´nın yüzde 80´inin tamamen kuruduğunu, Melen Çayı´nda da tamamen kurumalar olduğunu gördük. Hiçbir şekilde su yok. Çok büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Ben 60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar Düzce´de böyle bir kuraklık görmedim” diye konuştu.

Çiftçi Ramazan Öztürk ise ektikleri ürünlerin kuruduğunu belirterek, “Ektiğimiz ürünlerimiz arpa, buğday, yulaf olsun tamamen kurumaya yüz tuttu. Çimlenenler kuruyor, tarımda büyük bir ürün kaybı söz konusu. Ekilen ürünleri 2021´de hasat edeceğimiz için ürün rekoltemiz çok çok aşağılarda kalacak. Bunun yanında Düzce merkez ve köylerde içme suları kurudu” dedi.

YERALTI SULARI TÜKENDİ

Diğer taraftan Türkiye’nin buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerde en önemli merkezlerinden olan Trakya, son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Devlet Su İşleri verilerine göre bölgedeki 6 baraj ve 31 gölette 2019 yılına yüzde 40 doluluk oranıyla girildiği, bu yıl ise aynı baraj ve göletlerde su seviyesinin yüzde 20’ye kadar düştüğü kaydedildi. Edirne’de Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri dip seviyeyi görürken, Meriç’te kum adacıkları oluştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya´da yer altı sularının yüzde 85’inin tükendiğini söyledi.

Prof. Dr. Tecer, bölgede su seviyesinin 120 metreye kadar düştüğünü belirterek, “Tekirdağ bölgesinde 16-17 hektometreküp kadar bir yeraltı suyu seviyesi kaldı. Yani bu tüketim biçimiyle yeraltı su seviyesinden artık istifade edemeyecek bir noktaya geleceğiz, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla yeraltı suyu alarm veriyor” dedi.

KAYIKLAR KARAYA OTURDU





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen, ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Manisa’daki Marmara Gölü’nde de kuraklık tehlikeli boyutlara ulaştı. Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu, Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler ile Saruhanlı ilçesine bağlı Kılcanlar mahallelerindeki 2 bin vatandaşın geçim kaynağı olan göl, 500 metre içeri çekilirken, gölün en derin yeri 40 santimetreye kadar düştü. Kuruma noktasına gelen gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitme noktasına geldi. Suyu kuraklık nedeniyle bitmek üzere olan gölün yeniden canlanması için yetkililerden destek isteyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Maalesef göldeki suyumuz bitmek üzere. 10 ton suyumuz kaldı” dedi. (Ersan ERDOĞAN / DHA)