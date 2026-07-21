Gölköy’ün geleneksel buluşması doğayla birleşti: Uluvahta Yayla Festivali’ne yoğun katılım

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Ordu’nun Gölköy ilçesinde bu yıl düzenlenen Uluvahta Yayla Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Doğayla iç içe ortamda düzenlenen festival; kültürel etkinlikleri, konserleri ve geleneksel buluşmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, festivalin ardından yaptığı değerlendirmede, Uluvahta Yayla Festivali’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Uludağ, "Uluvahta Yaylamızda hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz festivalimiz, Gölköy’ümüzün sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunarken, ilçemizin doğal ve turizm değerlerinin tanıtımına da büyük destek sağladı. Festival boyunca oluşan kardeşlik ortamı ve hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi bizleri son derece memnun etti" dedi.

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Festivale katılım sağlayan tüm protokol üyelerine teşekkür eden Uludağ, "Festivalimize teşrif ederek bizleri onurlandıran AK Parti MKYK Üyesi Temel Başalan’a, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat’a, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk’e, önceki dönem AK Parti Ordu İl Başkanı ve AK Parti Batı Karadeniz İl Koordinatörü Selman Altaş’a, Gölköy Kaymakam Vekili Mehmet Zortul’a, Aybastı Kaymakamı Makbule Adacı Uludağ’a, Kabataş Kaymakamı Ali Can Uludağ’a, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’a, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’e, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva’ya, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay’a, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney’e, önceki dönem Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe’ye, önceki dönem Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül’e, AK Parti Gölköy İlçe Başkanı Süleyman Erkoç’a, MHP Gölköy İlçe Başkanı Ali Mert’e, ilçe başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, önceki dönem belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, dernek başkanlarımıza, iş insanlarımıza ve festival alanını dolduran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Uludağ, "Başta Gölköy Güreş Ağamız Ceyhan Yılmaz olmak üzere, desteklerini esirgemeyen Dündar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dündar’a, değerli sponsorlarımıza, sahne alan sanatçılarımıza, organizasyonda büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve emeği bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu festival, Gölköy’ün birlik ruhunun ve misafirperverliğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur" diye konuştu.

Gelecek yıllarda da Uluvahta Yayla Festivali’ni daha geniş katılımla düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Uludağ, "Uluvahta Yaylamızın eşsiz atmosferinde hem kültürümüzü yaşatmaya hem de ilçemizin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.