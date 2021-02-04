Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi

Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda normalin altında yağış düşünce su seviyesi azaldı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 18'e geriledi. Tamamen dolu olması halinde 24 milyon metreküp suyu tutabilen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi son günlerde etkili olan yağışların ardından, karların erimesiyle arttı. Barajdaki su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi. Su seviyesinin yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle yüzde 30'u aşacağı öğrenildi. Mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 7 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi.