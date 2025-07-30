Gölgede bile nefes alınmıyor, hayat durdu! Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü 3 kent belli oldu

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

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Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

Adıyaman, Kahta 43,9 derece,

Ankara, Kalecik 40 derece

Batman, Kozluk 45,1 derece

Çorum, Kargı 40,9 derece

Diyarbakır, Sur 45 derece

Elazığ, Palu 41,3 derece

Erzincan, Merkez 42,2 derece

Gaziantep, Karkamış 44 derece

Gümüşhane, Merkez 40 derece

Iğdır, Aralık 40,1 derece

Kırıkkale, Delice 40 derece

Kilis, Elbeyli 40,2 derece

Malatya, Doğanyol 42,4 derece

Mardin, Nusaybin 46 derece

Siirt, Kurtalan 46,9 derece

Şanlıurfa, Ceylanpınar 45,2 derece

Şırnak, Cizre 45,7 derece

Tunceli, Merkez 40,3 derece

Yozgat, Yerköy 40,9 derece ölçüldü.