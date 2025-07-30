Gölgede bile nefes alınmıyor, hayat durdu! Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü 3 kent belli oldu

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.
En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.
Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:
Adıyaman, Kahta 43,9 derece,
Ankara, Kalecik 40 derece
Batman, Kozluk 45,1 derece
Çorum, Kargı 40,9 derece
Diyarbakır, Sur 45 derece
Elazığ, Palu 41,3 derece
Erzincan, Merkez 42,2 derece
Gaziantep, Karkamış 44 derece
Gümüşhane, Merkez 40 derece
Iğdır, Aralık 40,1 derece
Kırıkkale, Delice 40 derece
Kilis, Elbeyli 40,2 derece
Malatya, Doğanyol 42,4 derece
Mardin, Nusaybin 46 derece
Siirt, Kurtalan 46,9 derece
Şanlıurfa, Ceylanpınar 45,2 derece
Şırnak, Cizre 45,7 derece
Tunceli, Merkez 40,3 derece
Yozgat, Yerköy 40,9 derece ölçüldü.