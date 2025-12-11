×
Gündem Haberleri

‘Gölge Kabine’yi Haftaya açıklayacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görev yapacak ‘gölge kabinesi’ni haftaya açıklaması bekleniyor.

Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut dün CHP Sözcü Zeynel Emre ile birlikte bir araya geldiği gazetecilere, ‘gölge bakan’ ve ‘bakan yardımcılarının’ görev alacağı ‘gölge kabine’ye ilişkin, “CHP’nin parti içerisindeki mücadelesi genel merkezde, toplumun sorunlarını ve bu sorunların çözümünü anlatacak yapı da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde olacak. Bu dönem iki ayrı güçlendirilmiş yapı göreceksiniz” dedi.

Gölge kabine’deki üye sayısının mevcut bakanlık sayısı kadar olacağını da vurgulayan Bulut, “Geçmiş dönemde Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) görev alan arkadaşlarımızın çoğu burada olacak. Bu dönem gölge kabinenin tüzük gereğinin atanması sadece Parti Meclisi’nden olmayabiliyor, dışarıdan da olabilir” diye konuştu.

ROL MODEL GÖSTERECEĞİZ

Emre de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni “Türkiye’yi yönetmeye hazırlanan bir organizasyon” olarak değerlendirdiklerini söyledi. Emre, böyle bir organizasyonda tek öznenin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını vurgulayarak, “Politika kurullarından, gölge kabineden, sözcüsünden, çalışmasından, Türkiye’ye bir rol model göstermiş olacağız” dedi.            

 

 

