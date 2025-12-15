‘Gölge kabine’ tamam

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘gölge kabine’ olarak da nitelenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nu oluşturdu. 18 kişilik Yürütme Kurulu’nun dışında Bülent Tezcan başkanlığında da üç kişilik Koordinasyon Kurulu görevlendirildi. Yürütme Kurulu üyeleri şöyle:

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun, Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale, Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç, Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota, İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan, Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen, Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş, Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek, Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala, Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe, Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu, Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunun ve idari yönetiminin sağlanması amacıyla da Genel Koordinatör Bülent Tezcan’ın başkanlığında Emine Uçak ve Ece Güner’den oluşan üç kişilik bir Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

İKİ HAFTADA BİR TOPLANACAK

Yürütme Kurulu’nda Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki isim olarak emekli Koramiral Atila Kezek ile Sencer Solakoğlu görevlendirildi. Kurulda DEVA Partisi kökenli Seda Kaya Ösen, Gelecek Partisi kökenli finans uzmanı Kerim Rota, İYİ Parti kökenli Ümit Özlale ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ile eski Lefkoşe Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen ile TÜRMOB’un önceki Genel Başkanı Emre Kartaloğlu’na da yer verildi.

CHP’den yapılan açıklamada, Yürütme Kurulu’nun iki haftada bir Özel’in başkanlığında toplanacağı, bu toplantılarda Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Koordinatör Bülent Tezcan’ın eşlik edeceği de bildirildi. Eski MYK’dan Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in yanı sıra Erhan Adem, Gülşah Deniz Atalar, Mehmet Necati Yağcı, Pınar Uzun Okakın ve Zeliha Aksaz Şahbaz bu kurulda yer almadı. Özel’in kurul ile ilk toplantısını salı günü yapacağı da bildirildi.