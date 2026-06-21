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Gölge diye bırakmışlardı! 20 günlük bebek minibüsün altında can verdi

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#Konya#Bebek#Minibüs
Gölge diye bırakmışlardı 20 günlük bebek minibüsün altında can verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 16:25

Konya’nın Kulu ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydan geldi. Minibüsün altında kalan 20 günlük bebek hayatını kaybetti. Sürücü baba ile anne, gözaltına alındı.

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Konya'nın Kulu ilçesi Bozan Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeklerini evin önünde park halinde duran minibüsün gölgesinde bıraktı.

BEBEK ARAÇ ALTINDA KALDI

Baba Y.E., iddiaya göre bebeği fark etmeden aracı çalıştırarak hareket ettirdi. Bebek araç altında kalırken, yakınları kendi imkanlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirdi.

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20 GÜNLÜK BEBEK CAN VERDİ

20 günlük bebek, burada kurtarılamadı. Sürücü baba ile anne gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Konya#Bebek#Minibüs

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