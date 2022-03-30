Gölevez nedir, nerede yetişir?

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Gölevez, Antalya mutfağının sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Ispanak ve etle desteklenen bu Gölevez, oldukça besleyici ve sağlıklı bir yemektir. Meşhur Gölevez yemeği nasıl yapılır? İşte, Gölevez tarifi hakkında detaylı bilgiler

GÖLEVEZ TARİFİ

Gölevez tarifi için şu adımları uygulamak yeterli olacaktır;



Tencereyi orta ateşte kızdırın ve tereyağı ile kuşbaşı etleri koyun.

Saldıkları suyu çekinceye kadar etleri kavurun ve 1 çay bardağı sıcak su ekleyip ocağın altını kısın.

Etleri, tencerenin kapağı kapalı halde, kısık ateşte pişmeye bırakın.

Etlerin pişmesine yakın gölevezleri ayıklayıp kuşbaşı doğrayın.

Bol su ile yıkayıp iyice kurulayın.

Etler piştiğinde, tuzla ezilmiş 1 baş sarımsağı ekleyip karıştırın.

Gölevezleri , limon suyunu, kırmızı biberi ve 2 bardak suyu katın.

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Orta ateşte biraz kaynattıktan sonra ocağın altını kısın.

Tencerenin kapağı kapalı halde, yemeği pişmeye bırakın.

Ispanak köklerini ayıklayın ve bol suda yıkayıp kabaca doğrayın.

Geniş bir tavayı orta ateşte kızdırın ve zeytinyağını koyun.

Kızgın yağlı tavada ıspanak yapraklarını karıştırarak kavurun.

Karabiberi, 1-2 kepçe yemek suyunu katıp ıspanakları ezin.

Gölevezler piştiğinde ve yemek kıvamını bulduğunda ezilmiş ıspanakları yemeğe katıp karıştırın.

Afiyet olsun.

GÖLEVEZ MALZEMELERİ