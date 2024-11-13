×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gölette ölü bulunmuştu! Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Azdavay#Osman Nuri Civelek
Gölette ölü bulunmuştu Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 15:13

Kastamonu'da dün eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in (58) cansız bedeni gölette bulunmuştu. Civelek, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Evlek köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haberin Devamı

Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'ten haber alamayan yakınları, önceki gün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonucu dün sabah ilçedeki Suğla Yaylası'nda Civelek'in aracı bulundu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, yayladaki gölette Civelek'in cansız bedenine ulaştı. Civelek'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Azdavay Belediyesi önüne getirildi. Osman Nuri Civelek’in cenazesi, burada düzenlenen tören sonrası Azdavay Merkez Camisi'ne götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası Civelek, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Evlek köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Azdavay ilçesinde 2004-2024 yıllarında belediye başkanı olarak görev yapan Civelek'in ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Gölette ölü bulunmuştu Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#Azdavay#Osman Nuri Civelek

BAKMADAN GEÇME!