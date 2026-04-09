Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Bahar Aksüt'ün katili muhtar sevgilisi çıktı... Vahşeti itiraf etti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 12:00

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Göleti'nde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Bahar Aksüt'ü, gönül ilişkisi yaşadığı Tufanbeyli ilçesinin Yeni Cami Mahallesi muhtarı Mustafa Arıkan (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. İfadesinde vahşeti itiraf eden katil zanlısı Arıkan, hamile kalan Bahar Aksüt'e bebeği aldırması için baskı yaptığını, kabul etmeyince bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası'nda 5 Nisan'da hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cinayete kurban gittiği belirlenen kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OTOPSİDE HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedin 9 gün önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edildi. Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen Aksüt'ün ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi. Yapılan otopside hamile olduğu da belirlenen Aksüt'ün 8 bıçak darbesiyle öldürülüp, gölete atıldığı saptandı.

KATİL MUHTAR SEVGİLİSİ ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Aksüt'ün ilçedeki Yeni Cami Mahallesi muhtarı Mustafa Arıkan ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Bu bilgi üzerine soruşturmayı genişleten jandarma, Aksüt’ün muhtar Arıkan'dan hamile kaldığı, Arıkan’ın bebeği aldırması için kendisine baskı yaptığı belirlendi.

SORGUDA VAHŞETİ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine evli 2 çocuk babası Arıkan, gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mustafa Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte olaydan önce Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olan Bahar Aksüt ile arkadaşı Kader K.'yi Tufanbeyli'ye getirdiğini, ardından Bahar ile Kürebeli Gölet'ine gittiklerini, bebeği aldırması için baskı yaptığını, kabul etmeyince bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı.

2 ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Cesedi baraja attığını ifade eden Arıkan, olay sırasında arkadaşları Vural Ö. ile Kader K.'nin bu sırada yanlarında olmadığını söyledi. Arıkan’ın verdiği bilgiler doğrultusunda 2 arkadaşı da gözaltına alındı. Vural Ö. ile Kader K. cinayetten haberlerinin sonradan olduğunu ileri sürdü. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan cinayet, Vural Ö. ile Kader K. ise cinayete yardım etme suçundan tutuklandı.

