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Gündem
Güven HASBAŞ/DHA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gölette boğuldu

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Gölette boğuldu

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde dün öğleden sonra Mehmet Can İnan (18), serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Mollaköy Göleti’ne girdi. Bir süre sonra İnan, gölette gözden kayboldu.

Arkadaşları 112 Acil’e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD dalgıçları sualtında arama çalışmalarına başladı. İki saat süren arama kurtarma çalışmalarının sonunda dalgıçlar, Mehmet Can İnan’ın cansız bedenini bularak göletten çıkardı. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Gölette boğuldu

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