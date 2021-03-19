Cafer ELMAS/DHA
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Gölete uçan otomobilde karı-koca can verdi
BİLECİK´in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarında dün, Cemalettin Öztürk’ün (50) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gölete uçtu.
Çevredekilerin aramasıyla olay yerine gelen jandarma, Öztürk’ün cesedini kıyıya yakın bir alanda buldu. Suya gömülen otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, vinç yardımıyla göletten çıkarılan otomobilin içinde Cemalettin Öztürk’ün eşi Kıymet Öztürk’ün (49) de cesedini buldu.
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