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Kahreden olay... Gölete giren Gönül ile onu kurtarmak isteyen babası boğuldu

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#Gaziantep#Nurdağı#Gölet
Kahreden olay... Gölete giren Gönül ile onu kurtarmak isteyen babası boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 21:52

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sıcak havadan bunalıp girdiği sulama göletinde çırpınan Gönül (14) ile onu kurtarmak için suya giren babası Hamit Çelik (38), boğuldu.

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Olay, akşam saatlerinde Nurdağı ilçesine bağlı Balıkalan Mahallesi’nde bulunan sulama göletinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamit Çelik, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte piknik yapmak için Şatırhöyük Mahallesinden motosikletle Balıkalan Mahallesi’ne geldi. Piknik yapan ailenin kızlarından Gönül Çelik, sıcak havadan bunalıp gölete girdi. 

Gönül Çelik bir süre sonra suda çırpınmaya başlarken, baba Hamit Çelik de kızını kurtarmak için gölete girdi. Baba- kız gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve sualtı dalgıç ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz baba- kızın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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#Gaziantep#Nurdağı#Gölet

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