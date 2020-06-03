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DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 19:47,Son Güncelleme:

Gölete düşen hamile inek saatler sonra kurtarıldı

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Gölete düşen hamile inek saatler sonra kurtarıldı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak gölete düşen 4 aylık hamile inek, itfaiye ekiplerince 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yayla Atlı mevkisinde meydana geldi. Çoban Özcan Dirik, Efendi Atlas'a ait inekleri yaylada otlatmaya çıkardı. Bu sırada, 3 yaşındaki 4 aylık hamile inek, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak gölete düştü. Dirik'in ihbarı üzerine olay yerine 3 iş makinesi ile 15 itfaiye eri ve 6 çiftlik çalışanı geldi. Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, gölete inip, halatla bağladıkları ineği yüzdürerek karaya çıkardı. Yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan ineğin sahibi Efendi Atlas, "Allah itfaiye teşkilatına zeval vermesin. Onlar sayesinde ineğimiz kurtuldu. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

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