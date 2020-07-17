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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 17.07.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Gölete düşen çocuğu kurtardı

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Gölete düşen çocuğu kurtardı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan gölete düşen çocuk, bölgedeki bir kişi tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesinde, öğle saatlerinde ismi öğrenilemeyen çocuk, Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan göletin kenarında oynarken, gölete düştü. Çırpınmaya başlayan çocuğu görenler, yardıma koştu. Bu sırada gölete giren Burak Sağdıç, çocuğu yakalayarak kıyıya getirdi. Çevredekilerin uzattığı ipe tutunarak çocukla birlikte göletten çıkan Sağdıç, çocuğu kurtardı. En derin noktası 3 metre olan gölette yaşananlar, amatör kameraya da yansıdı.

Kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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