Göle’de dere taştı, mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Göle ilçesinde dağlardaki karın erimesi ve 2 gündür devam eden yağmurun etkisiyle, Tahtakıran köyünden geçen dere taştı. Taşan derenin etrafındaki ev ve ahırları su bastı. Sel sularının kapladığı çayırlık alanda otlatılan hayvanlar, taşkın nedeniyle güçlükle köye getirilebildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, köyde yaşayanların zarar görmemesi için çalışma başlattı. Su baskını altında kalan evlerdeki vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından kepçeye kurtarıldı.